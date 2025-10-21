Владельцев домашних животных предупредили о хитроумных схемах мошенников

F6: Мошенники заманивают любителей животных в фейковые ветеринарные аптеки

Мошенники заманивают владельцев домашних животных в фейковые ветеринарные аптеки. Об этом любителей зверей в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, перечисливший также другие хитроумные схемы атак преступников.

«Злоумышленники пользуются тем, что уже несколько лет ряд популярных импортных ветеринарных препаратов от блох, клещей и прочих напастей исчез из свободной продажи. Теперь эти лекарства для кошек и собак привозят из-за границы и продают в основном через интернет. Скамеры создают сайты и Telegram-каналы несуществующих ветеринарных аптек, через которые предлагают приобрести нужные препараты. Недавно специалисты F6 как раз разоблачили очередную мошенническую торговую сеть, но злоумышленники быстро меняют маски», — сказал Золотухин.

Он добавил, что для защиты от этой схемы достаточно отказаться от покупки препаратов в мессенджерах и чатах. Также стоит проверять сайты ветеринарных аптек с помощью сервисов, позволяющих выяснить дату регистрации доменов, поскольку большинство мошеннических ресурсов создаются за несколько дней или недель до атаки, подчеркнул специалист.

«Другой сценарий — когда злоумышленники звонят от имени "жилищной инспекции", выясняют, сколько домашних животных содержатся в квартире, а затем пугают жертв "превышением лимита" и изъятием кошек и собак. Под этим предлогом преступники могут потребовать назвать код из СМС, после чего разыграют известную схему с несуществующими взломом личного кабинета госсервиса, "переводами в адрес террористов" и требованиями перевести деньги на якобы безопасный счет», — отметил Золотухин.

Помимо этого, злоумышленники могут атаковать даже тех россиян, у которых нет своих домашних животных. Для этого они используют фотографии чужих питомцев и просят адресатов мошеннических рассылок проголосовать за них в каких-либо конкурсах. Другой вариант этой схемы — организованные в социальных сетях, Telegram-каналах и чатах «благотворительные сборы».

«Иногда можно увидеть эмоциональные объявления о бездомных животных, которых нужно "срочно спасти", и реквизитами для перечисления [средств]. Как правило, в мошеннических сборах нет конкретной информации, фото взяты из интернета, а деньги предлагают перечислить на банковскую карту. Как от этого защититься? Если хотите помочь бездомным животным, безопаснее всего это сделать через сайты доверенных благотворительных организаций», — заключил Золотухин.

