Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивым чат-ботом с «Госуслуг»

РИА Новости: Мошенники используют чат-бот в Telegram для обмана россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Global Look Press

Мошенники для обмана россиян используют чат-бот Telegram, замаскированный под официальную форму портала «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, атака начинается с добавления в групповой чат в Telegram, где есть еще несколько участников. Злоумышленники подключают жертву к фейковому чату «Роскомнадзора» и убеждают в том, что она выписала доверенность на имя мошенников. Затем аферисты переводят пользователя в бот, замаскированный под официальный бот «Госуслуг» и просят сообщить уникальный код из шести цифр для подтверждения.

После этого пользователь начинает получать угрозы о том, что личный кабинет якобы взломан. При этом отмечается, что мошенники могут создавать чаты от имени разных государственных сервисов и ведомств, чтобы запугать жертву сообщениями о несуществующих последствиях этого взлома.

Ранее россиян предупредили о другой новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков.

