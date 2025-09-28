Интернет и СМИ
04:27, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

МВД раскрыло новый способ мошенничества

ТАСС: Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мошенники начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков, позволяющие похищать средства при бесконтактной оплате. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что аферисты используют в том числе и приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники выдают себя за военных и врачей на сайтах знакомств. Отмечалось, что они рассказывают женщинам трогательные истории, чтобы впоследствии обмануть.

    Все новости