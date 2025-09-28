МВД раскрыло новый способ мошенничества

ТАСС: Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков

Мошенники начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков, позволяющие похищать средства при бесконтактной оплате. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что аферисты используют в том числе и приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники выдают себя за военных и врачей на сайтах знакомств. Отмечалось, что они рассказывают женщинам трогательные истории, чтобы впоследствии обмануть.