В МВД раскрыли амплуа скрывающихся на сайтах знакомств аферистов

МВД: Аферисты на сайтах знакомств выдают себя за врачей и военных

Аферисты на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за врачей, журналистов и военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, мошенники в течение нескольких дней переходят к эмоциональному разговору с новой знакомой и даже могут признаться в любви. Такие профессии злоумышленники называют, чтобы потом рассказать трогательную историю.

Иногда они также выдают себя за успешных бизнесменов и предлагают собеседнице обучение инвестиционной стратегии, которая якобы когда-то помогла ему. В реальности обучение окажется скамом, а деньги украдут.

Ранее МВД России предупредило, в каких случаях стоит насторожиться при поиске спутника жизни на сайтах знакомств.