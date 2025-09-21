Интернет и СМИ
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

МВД РФ: Мошенники на сайте знакомств ищут жертв в конкретном регионе России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

МВД России предупредило, в каких случаях стоит насторожиться при поиске спутника жизни на сайтах знакомств. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, если собеседник живет за рубежом, однако при этом активно ищет партнера в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник. В ведомстве уточнили, что самой распространенной является стратегия, когда злоумышленники предлагают своим встречи, однако позже у них всегда возникают «непредвиденные обстоятельства», например, задержание на границе. После этого мошенники просят переслать деньги для внесения залога.

Ранее сообщалось, что мошенники на сайтах знакомств предлагают инвестировать в криптовалюту и используют еще несколько схем обмана. Об этом сообщили отдавшие сотни тысяч рублей злоумышленникам россиянки.

