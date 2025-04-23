Отдавшие сотни тысяч рублей мошенникам с сайтов знакомств россиянки раскрыли их схемы

Life.ru: Мошенники на сайтах знакомств предлагают инвестировать в криптовалюту

Мошенники на сайтах знакомств предлагают инвестировать в криптовалюту и используют еще несколько схем обмана. Наиболее распространенные из них в разговоре с Life.ru раскрыли россиянки, отдавшие злоумышленникам сотни тысяч рублей.

Одна из потерпевших рассказала, что столкнулась с аферистом в приложении для знакомств Twinby. Она познакомилась с мужчиной, который спустя месяц после начала общения предложил ей открыть брокерский счет на бирже и начать покупать криптовалюту. В результате россиянка вложила туда 550 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

«Я видела свой электронный кошелек, куда капали мои деньги, сама проводила сделки и даже зарабатывала на них, ничего не предвещало беды», — вспомнила она. Через некоторое время знакомый попросил ее вывести большую сумму денег со счета, после чего ей внезапно пришло сообщение от мошенников о том, что банк якобы приостановил вывод средств. Тогда мужчина с сайта знакомств посоветовал ей перевести деньги доверенному лицу. Россиянка выбрала в качестве него свою мать, после чего они вместе зашли на сайт Центробанка России (ЦБ) и оставили обращение с просьбой возобновить вывод средств.

В результате дочери и матери пришло мошенническое письмо от имени ЦБ, в котором утверждалось, что ее средства арестованы. Чтобы снять арест, от россиянки потребовали внести 250 тысяч рублей. При этом деньги позднее обещали вернуть. В итоге она перевела эту сумму и лишилась всех средств.

Другая россиянка, ставшая жертвой аферистов, зарегистрировалась на сайте знакомств Teamo и практически сразу начала переписываться с молодым человеком. Новый знакомый отправлял ей голосовые и видеосообщения и скидывал свои снимки. «Говорили о том, как прошел день, на философские темы, иногда просто ржали над чем-то. Созванивались и болтали часами», — отметила она.

Затем молодой человек предложил ей заработать на криптобирже. Она установила приложение и купила биткоин на 850 тысяч рублей. Когда россиянка захотела вывести деньги, то ей пришло письмо об аресте ее средств. Ей предложили внести дополнительные деньги, чтобы разблокировать счет. В результате жертва перевела средства и тоже лишилась их.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали звонить детям под видом сотрудников школ. Чтобы обезопасить ребенка от действий злоумышленников, родителей призвали регулярно с ним разговаривать.