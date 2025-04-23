Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:47, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Отдавшие сотни тысяч рублей мошенникам с сайтов знакомств россиянки раскрыли их схемы

Life.ru: Мошенники на сайтах знакомств предлагают инвестировать в криптовалюту
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники на сайтах знакомств предлагают инвестировать в криптовалюту и используют еще несколько схем обмана. Наиболее распространенные из них в разговоре с Life.ru раскрыли россиянки, отдавшие злоумышленникам сотни тысяч рублей.

Одна из потерпевших рассказала, что столкнулась с аферистом в приложении для знакомств Twinby. Она познакомилась с мужчиной, который спустя месяц после начала общения предложил ей открыть брокерский счет на бирже и начать покупать криптовалюту. В результате россиянка вложила туда 550 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

«Я видела свой электронный кошелек, куда капали мои деньги, сама проводила сделки и даже зарабатывала на них, ничего не предвещало беды», — вспомнила она. Через некоторое время знакомый попросил ее вывести большую сумму денег со счета, после чего ей внезапно пришло сообщение от мошенников о том, что банк якобы приостановил вывод средств. Тогда мужчина с сайта знакомств посоветовал ей перевести деньги доверенному лицу. Россиянка выбрала в качестве него свою мать, после чего они вместе зашли на сайт Центробанка России (ЦБ) и оставили обращение с просьбой возобновить вывод средств.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

В результате дочери и матери пришло мошенническое письмо от имени ЦБ, в котором утверждалось, что ее средства арестованы. Чтобы снять арест, от россиянки потребовали внести 250 тысяч рублей. При этом деньги позднее обещали вернуть. В итоге она перевела эту сумму и лишилась всех средств.

Другая россиянка, ставшая жертвой аферистов, зарегистрировалась на сайте знакомств Teamo и практически сразу начала переписываться с молодым человеком. Новый знакомый отправлял ей голосовые и видеосообщения и скидывал свои снимки. «Говорили о том, как прошел день, на философские темы, иногда просто ржали над чем-то. Созванивались и болтали часами», — отметила она.

Затем молодой человек предложил ей заработать на криптобирже. Она установила приложение и купила биткоин на 850 тысяч рублей. Когда россиянка захотела вывести деньги, то ей пришло письмо об аресте ее средств. Ей предложили внести дополнительные деньги, чтобы разблокировать счет. В результате жертва перевела средства и тоже лишилась их.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали звонить детям под видом сотрудников школ. Чтобы обезопасить ребенка от действий злоумышленников, родителей призвали регулярно с ним разговаривать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

    В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

    Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

    Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

    В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости