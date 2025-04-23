Депутат Немкин: Мошенники звонят детям под видом учителей и директоров школ

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали звонить детям под видом сотрудников школ. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что наиболее часто встречается схема, когда мошенники звонят от лица якобы классного руководителя или директора школы с сообщением о срочном инциденте.

«Мошенники могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию, и теперь нужно срочно передать деньги "курьеру" или перевести средства на указанный счет для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — подчеркнул он

Чтобы обезопасить ребенка от действий злоумышленников, Немкин призвал регулярно с ним разговаривать и научить его не передавать свои личные данные, пароли. Он подчеркнул, что родители также могут применять технические средства защиты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам и предлагать оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно подобные звонки злоумышленники делают через мессенджеры, а в качестве жертв выбирают пенсионеров.