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20:13, 24 января 2025Экономика

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с оплатой ЖКУ

Адвокат Зорин: Мошенники стали предлагать россиянам скидки на оплату ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали звонить россиянам и предлагать оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О новой схеме аферистов предупредил граждан адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин, пишет aif.ru.

Обычно подобные звонки злоумышленники делают через мессенджеры, а в качестве жертв выбирают пенсионеров. «Поскольку многие россияне заинтересованы в экономии денежных средств, они соглашаются выполнить те действия, о которых им говорят аферисты», — отметил юрист.

Позвонившие мошенники просят назвать пароли от «Госуслуг» или данные, которые могут пригодиться для входа в приложение банков, после чего похищают деньги, объяснил Зорин. Однако не всегда на этом дело заканчивается.

«Далее в силу вступает уже самая что ни на есть классическая схема: жертве звонит другой аферист, представляющийся сотрудником полиции или органов безопасности, и констатирует, что человек стал жертвой мошенников, и теперь ему срочно нужно взять кредит, чтобы опередить злоумышленников, а затем положить эти деньги, а заодно и все накопления, на "безопасный счет"», — рассказал адвокат.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Зорин посоветовал ни при каких обстоятельствах не сообщать данные от своих аккаунтов на «Госуслугах», банковских счетов и приложений, а также не переводить деньги неизвестным личностям, кем бы они ни представились.

Ранее россиянам назвали признаки мошенничества в работе товарищества собственников жилья (ТСЖ). Выявить аферы помогут бухгалтерские отчеты и бюджетная смета — их можно попросить у председателя ТСЖ.

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