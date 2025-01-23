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15:09, 23 января 2025Экономика

Россиянам назвали признаки мошенничества в ТСЖ

Эксперт Бондарь: Финансовые отчеты помогут выявить мошенничество в ТСЖ
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Финансовая документация поможет выявить мошенничество в работе товарищества собственников жилья (ТСЖ). На что обратить внимание, если жильцы подозревают обман, News.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

При подозрениях в мошенничестве собственники вправе попросить у председателя ТСЖ бухгалтерские отчеты и бюджетную смету. Также жильцам должны предоставить протоколы собраний и заключения ревизионной комиссии. Отказ предъявить данные бумаги или слишком запутанные расчета могут быть признаком мошенничества, поясняет эксперт.

Также сомнения должны вызвать дополнительные услуги, которые включены в платежки несмотря на то, что считаются общедомовыми расходами. Порой в квитанциях появляются суммы за фиктивные работы. Для проведения проверки можно обратиться к ревизору ТСЖ, однако он может находиться в сговоре с главой организации. Целесообразнее, по словам Бондаря, поднять вопрос на общем собрании жильцов.

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Нередко члены ТСЖ используют общедомовое имущество в коммерческих целях без ведома соседей, например, сдают в аренду. Полученные доходы должны быть включены в отчет и использоваться на общедомовые нужды, напоминает собеседник издания. Зачастую случаи мошенничества вскрываются в сфере капремонта. Руководство ТСЖ может не передавать собранные с жильцов средства в фонд и присвоить себе. В интересах жильцов потребовать подробный отчет о расходовании взносов и привлечь к делу жилищную инспекцию.

Ранее россиянам назвали преимущества ТСЖ перед управляющей компанией. Прежде всего стоит помнить, что УК заинтересована в получении прибыли, поэтому как коммерческой организации ей невыгодно снижать плату за услуги ЖКХ.

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