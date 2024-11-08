Названы преимущества ТСЖ перед управляющей компанией

Эксперт по ЖКХ Часовских: УК в первую очередь заинтересована в получении прибыли

В отличие от товарищества собственников (ТСЖ) управляющая компания (УК) в первую очередь заинтересована в получении прибыли. Преимущества самоуправления жильцов в беседе с порталом 63.RU назвал глава самарского регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских.

Как коммерческой организации УК невыгодно снижать плату за услуги ЖКХ, этот вопрос остается в интересах самих жильцов, а значит и ТСЖ. Помимо этого, состав товарищества утверждают сами квартировладельцы: по итогу голосования и в его правление, и в ревизионную комиссию входят те, кому жильцы доверяют. Штат управляющей компании не зависит от репутации среди жильцов. Взаимодействие с членами ТСЖ гораздо проще, чем с сотрудниками обслуживающей компании: обсуждение ведется на общем собрании членов правления, которые проживают в том же доме. В то же время для общения с УК необходимо создать совет дома во главе с председателем. И под крылом такой организации остаются десятки, а то и сотни домов — обсудить вопросы каждого становится проблематично. Все это делает активность ТСЖ более прозрачной.

Однако с одним плюсом УК трудно поспорить: это уровень профессионализма. В организацию нанимают дипломированных и опытных специалистов, с которыми не сравнится самый ответственный и активный член ТСЖ. Поэтому при выборе состава ТСЖ важно учитывать образование и профессию кандидатов — во многом именно от них будет зависеть комфорт остальных жильцов. Кроме того, для большинства домов ТСЖ — недоступный вариант. Дело в том, что по закону такая форма управления возможна, если в доме не более 30 квартир. Если же в здании располагается хотя бы на две больше, собственникам остается только договор с УК.

Еще одним недостатком ТСЖ является то, что залогом его эффективности будет сплоченность и вовлеченность жильцов. Вдобавок такая занятость требует от членов товарищества много времени и сил — найти энтузиаста для такой неблагодарной работы непросто.