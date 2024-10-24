Россиянам раскрыли минусы ТСЖ

Эксперт Лыкова: залог эффективности ТСЖ — сплоченность и активность жильцов

Залогом эффективности работы товарищества собственников жилья (ТСЖ) является сплоченность, взаимное доверие и активность собственников. Минусы такого формата управления домом «Российской газете» раскрыла главный специалист направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова.

По словам эксперта, ТСЖ и кооперативы — самый демократичный способ управления домов, обеспечивающий максимальную прозрачность процедуры формирования платежей за ЖКУ. «Надо отметить, что только ТСЖ и кооперативы, как ни один другой способ управления, дают собственникам помещений полноценную возможность контролировать расходование средств, формирующихся за счет их взносов и платежей», — считает Лыкова.

Однако такое объединение больше других требует от жильцов вовлеченности, подкованности и финансовой грамотности — качеств, без которых немыслим председатель ТСЖ. Желательно, чтобы такой человек был знаком с работой коммунальщиков и имел опыт в этом профессиональном поле. Такая работа довольно неблагодарна и отнимает много времени. Найти такого энтузиаста (точнее двух — необходим еще и заместитель) среди квартировладельцев порой проблематично, отмечает собеседник издания. Если председатель, устав от возложенных на него обязательств, покидает пост, заменить его зачастую бывает некем.

В то же время при альтернативной форме управления, управляющей компании, нужды в специалистах нет — в организации уже есть целый штат работников. Если нужных в компании нет, нанимаются подрядчики со стороны. Тем не менее для многих жильцов предпочтительным форматом управления домом остается именно ТСЖ, ведь с УК поток средств жильцов контролировать сложнее и существует риск их неоправданного расходования. УК — скорее вариант для тех собственников, кто не хочет вникать в вопросы содержания дома и склонен доверять профессионалам, убежден вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Исключить недостатки обоих форматов можно, совместив их: создав собственное ТСЖ, одновременно с этим заключив договор с УК.

Ранее россиянам рассказали, как уменьшить расходы на оплату «коммуналки». Так, если потребитель отсутствовал дома больше пяти дней, можно попросить произвести перерасчет стоимости ЖКУ. Также перерасчет можно получить за вывоз твердых коммунальных отходов.