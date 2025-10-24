Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

Мошенники стали использовать в схемах обмана ограничения на количество сим-карт

Мошенники стали использовать в своих схемах обмана ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя гражданин. О новой легенде, которую придумали злоумышленники, в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД РФ.

Как указали в ведомстве, мошенники звонят гражданам и заявляют, что их номер якобы временно заблокирован или же он подлежит перерегистрации из-за превышения лимита. «Под предлогом сохранения номера или подтверждения личности у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту"», — добавили в МВД.

Россияне могут самостоятельно и безопасно проверить, сколько сим-карт оформлено на их имя, на портале «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах». Если неизвестные звонят и ссылаются на новые правила регистрации сим-карт, нужно прервать разговор, подчеркнули в ведомстве.

Ограничения на количество сим-карт на одного абонента вступили в силу в апреле. Граждане России могут оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10.

Ранее заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев назвал способы, помогающие распознать мошенника в мессенджере Telegram. В частности, специалист призвал обращать внимание на время обновления фото и имени профиля.