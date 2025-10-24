Интернет и СМИ
11:31, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали стопроцентный способ распознать мошенника в Telegram

Юрист Соловьев: Мошенника в Telegram можно распознать по времени обновления фото
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали способы, помогающие распознать мошенника в мессенджере Telegram. Советами по кибербезопасности поделился заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев в разговоре с РИА Новости.

«Стопроцентным подтверждением обмана является информация, содержащаяся в следующих двух строчках, — времени обновления фото и имени профиля. Как правило, при звонках и сообщениях от мошенников срок обновления профиля исчисляется часами или несколькими днями», — заявил эксперт. Специалист также призвал обращать внимание на время и дату регистрации аккаунта. Он объяснил, что профиль, созданный, например, в текущем месяце, можно считать мошенническим.

Кроме того, юрист отметил, что злоумышленники создают фальшивые аккаунты в мессенджере и представляются друзьями, знакомыми, коллегами или другими известными жертве людьми. Эксперт подчеркнул, что отличить поддельный аккаунт от настоящего можно, проверив, есть ли он в телефонной книге человека. «Если вы заносили человека в контакты, а в полученном сообщении вы обнаруживаете, что мессенджер не видит его в контактах, значит, это фальшивый аккаунт», — рассказал он.

По словам Соловьева, если пользователь заметил эти особенности в профиле собеседника, нужно удалить переписку с ним и заблокировать контакт.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме, которая стала популярна у злоумышленников. Уточнялось, что речь идет об обмане с доставкой цветов.

.
