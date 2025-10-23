Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

IT-эксперт Рудая: Мошенники начали массово использовать схему с доставкой цветов

Мошенники начали массово использовать схему с доставкой цветов на день рождения, сообщила менеджер направления «Услуги по информационной безопасности» в «Контур.Эгида» Екатерина Рудая. О ставшей популярной методике обмана она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Все выглядит как обычная доставка цветов. Утром приходит СМС: "Ваш заказ будет доставлен с 13 до 16", затем пропущенный звонок. А ближе к назначенному времени перезванивает оператор: называет ближайший цветочный реальный магазин, поздравляет с днем рождения, уточняет детали и невзначай просит номер паспорта якобы для передачи курьеру. На вопрос, кто подарил, может ответить, что это "сюрприз от друга или подруги"», — уточнила эксперт.

По ее словам, раньше подобные звонки были единичными, но ситуация изменилась. Мошенники используют продуманные сценарии, построенные по законам маркетинга: задействуют несколько каналов коммуникации, приводят реалистичные детали — время доставки, название магазина, трек-номер, ссылаются на эмоциональный повод.

Главная цель — сбор данных. Паспорт, адрес, телефон и иногда код из СМС могут использоваться для оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт, верификаций на маркетплейсах или продажи в базах данных. Учитывая, что на "черном рынке" такие сведения оцениваются в сотни рублей за запись, мошенники действуют массово Екатерина Рудая IT-эксперт

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что ни одна служба доставки не имеет права запрашивать паспортные данные по телефону. Если звонок кажется подозрительным, она посоветовала перезвонить в магазин по номеру с официального сайта и уточнить информацию. Эксперт также рекомендовала установить запрет на дистанционное взятие кредитов в микрофинансовых организациях.

Ранее специалисты холдинга «Информзащита» сообщили, что количество кибератак, в которых кража конфиденциальной информации или денежных средств происходит с помощью фишинговых сайтов, увеличилось примерно в 4 раза за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

