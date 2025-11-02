WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

Мессенджер WhatsApp предложил российским пользователям возможность регистрироваться через электронную почту.
Аналогичную функцию два дня назад представил Telegram.
Приложение предлагает функцию привязки электронной почты к учетной записи. Это дает возможность юзерам входить на новых устройствах, подтверждая свою личность кодом доступа. Эта опция универсальна и доступна как в мобильных, так и в десктопных версиях приложения.
До этого для доступа к WhatsApp использовались номер телефона или QR-код.
До этого стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом «Коду Дурова» заявили неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций.