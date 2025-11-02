Интернет и СМИ
22:30, 2 ноября 2025Интернет и СМИ

WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мессенджер WhatsApp предложил российским пользователям возможность регистрироваться через электронную почту.

Аналогичную функцию два дня назад представил Telegram.

Приложение предлагает функцию привязки электронной почты к учетной записи. Это дает возможность юзерам входить на новых устройствах, подтверждая свою личность кодом доступа. Эта опция универсальна и доступна как в мобильных, так и в десктопных версиях приложения.

До этого для доступа к WhatsApp использовались номер телефона или QR-код.

До этого стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом «Коду Дурова» заявили неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций.

