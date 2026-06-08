Звезда «Женского стендапа» предрекла Москве омоложение

Юмористка Яровицына: Через 10 лет Москва будет еще моложе и красивее

Участница юмористического проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Зоя Яровицына заявила, что через 10 лет Москва станет еще моложе, чем сейчас. Такое будущее столице она предрекла в разговоре с Telegram-каналом «Московские новости».

Юмористку спросили, каким она видит город через 10 лет. «Я Москву через 10 лет вижу шикарной. С учетом того, как часто у нас все ремонтируют, я думаю, что мы состаримся, а Москва будет еще моложе, еще красивее», — убеждена она.

Своими любимыми местами города Яровицына назвала Екатерининский парк, улицы Китай-города и район Новослободской, где она сейчас проживает вместе с супругом. «Мы с мужем оба очень мечтали там жить. С тех пор как мы там живем, мы стали намного больше гулять. Мы просто можем выйти из дома, и в любом направлении мы пойдем, и нам будет красиво, вкусно, классно, удобно и весело», — рассказала она.

Ранее звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный заявил, что считает Москву лучшим городом Земли.