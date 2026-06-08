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18:08, 8 июня 2026Силовые структуры

Афера с виллами на Бали подставившего Собчак блогера обросла еще 11 уголовными делами

В афере с виллами на Бали блогера-застройщика Домогацкого появилось еще 11 уголовных дел
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

В афере блогера — обанкротившегося застройщика элитных вилл на Бали Сергея Домогацкого появилось еще 11 уголовных дел. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на поступившие в распоряжение канала документы.

По данным канала, общий ущерб составил 106 миллионов рублей. 10 из уголовных дел расследуются по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере и одно дело — по статье о крупном мошенничестве.

Домогацкий продавал несуществующее элитное жилье на Бали. Его рекламировали российские звезды, такие как Лариса Гузеева, Ксения Собчак и Лолита. От его афер пострадали 80 человек из разных стран.

15 апреля Арбитражный суд Московской области признал блогера банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Ранее сообщалось, что телеведущих Ксению Собчак и Ларису Гузееву могут обязать выплатить долги девелопера, которого они рекламировали.

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