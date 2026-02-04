С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика

Собчак и Гузееву могут заставить выплатить долги обанкротившегося застройщика

Телеведущих Ксению Собчак и Ларису Гузееву могут обязать выплатить долги девелопера, которого они рекламировали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, застройщик Сергей Домогацкий, чьи виллы на Бали в соцсетях рекламировали звезды, проходит процедуру банкротства. Процесс запустили после иска одного из покупателей, который не получил свой дом стоимостью более четырех миллионов рублей. Вернуть клиентам деньги Домогацкий не может, поэтому арбитражный суд принял решение о реструктуризации долгов. Вместе с тремя аналогичными делами сумма ущерба составляет около полумиллиарда рублей.

Осознав, что добиться денег от бизнесмена маловероятно, пострадавшие решили получить их с причастных к афере. Обманутые покупатели, называя Гузееву и Собчак соучастницами схемы, готовят требование субсидиарной ответственности звезд по долгам Домогацкого. Основанием для этого служит тот факт, что знаменитости не маркировали свои посты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) как рекламу. Если телеведущие не докажут непричастность к компании Домогацкого, им придется выплатить долги пострадавшим.

Ранее на мошенничество с балийскими виллами попросили проверить и певицу Лолиту Милявскую.