Генпрокуратуру попросили проверить Собчак и Лолиту на мошенничество

Адвокат Зорин: Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту

Генпрокуратуру России попросили проверить журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую на мошенничество, связанное с продажей вилл на Бали. Об этом рассказал адвокат Александр Зорин, сообщает РИА Новости.

«В своих социальных сетях рекомендовали блогера-застройщика Сергея Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого" человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезия», — заявил юрист.

Ведомству уже направили обращение, в списке потерпевших от действий Домогацкого значится 75 человек. По его словам, требуется проверить характер их взаимоотношений с подозреваемым, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Сочак и Лолита могли быть причастны к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Несостоявшиеся покупатели обвиняют их в рекламировании недобросовестного застройщика — соответствующие ролики нашли в Instagram-аккаунтах знаменитостей. Помимо участия в афере, сотрудники ведомства проверят Собчак и Лолиту на уплату налогов с рекламы.