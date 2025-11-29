Собчак и Лолита могли быть причастны к мошенничеству с виллами на Бали

Генпрокуратура проверит Собчак и Лолиту на участие в афере с виллами на Бали

Телеведущая Ксения Собчак и певица Лолита Милявская могли быть причастны к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Заявление с упоминанием звезд в Генпрокуратуру подали пострадавшие. Несостоявшиеся покупатели обвиняют Собчак и Лолиту в рекламировании недобросовестного застройщика — соответствующие ролики нашли в Instagram-аккаунтах знаменитостей. Помимо участия в афере, сотрудники ведомства проверят Собчак и Лолиту на уплату налогов с рекламы, передает канал.

На компанию застройщика Сергея Домогацкого подано уже порядка 30 заявлений. На обманутых клиентах бизнесмен мог заработать больше 31 миллиарда рупий (150 миллионов рублей).

В конце июня актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Одна из жертв заявила, что увидела рекламу недвижимости с участием звезды, после чего решилась приобрести дом на острове. Вилла обошлась потерпевшей в 200 тысяч долларов, но жилье она так и не увидела: компания Домогацкого, чьи услуги Гузеева рекламировала в соцсети, прекратила стройку и отказалась возвращать деньги покупательнице.

Сама актриса в ноябре заявила, что не считает себя виноватой в ситуации. Она подчеркнула, что не находилась в доле с бизнесменом и рекламировала его услуги вместе со многими другими блогерами. К тому же купленную виллу на Бали не получила и сама Гузеева.