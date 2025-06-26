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09:24, 26 июня 2025Экономика

Гузееву обвинили в мошенничестве

Mash: Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Одна из покупательниц недвижимости на острове написала заявление на имя артистки, пишет Telegram-канал Mash.

Заявление о мошенничестве в особо крупном размере было подано 24 июня. В 2022 году заявительница впечатлилась рекламой Гузеевой, в которой телеведущая советовала приобрести виллу у застройщика Сергея Домогацкого, и купила один из объектов. Женщина заплатила 200 тысяч долларов, однако так и не получила виллу. Сейчас стройка заморожена, а застройщик отказывается возвращать деньги и предоставлять документы.

Отмечается, что потерпевших несколько. По совету Гузеевой виллы приобрели и не получили минимум шесть человек. Недовольные призывают телеведущую объяснить ситуацию, но артистка отказывается давать комментарии.

Ранее Гузеева показала свою виллу на Бали за 127 тысяч долларов.

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