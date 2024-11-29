Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали

Лариса Гузеева купила виллу на Бали за $127 тысяч

Российская телеведущая Лариса Гузеева купила виллу на Бали с видом на океан. Об этом звезда рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гузеева опубликовала видео, на которых можно увидеть общий бассейн, которым могут пользоваться владельцы соседних вилл, и фасад виллы самой телеведущей. Объект оформлен в светлых тонах, основной цвет — белый.

Новая вилла обошлась Гузеевой в 127 тысяч долларов (примерно 14 миллионов рублей). Она расположена в недавно построенном комплексе, сейчас рабочие вносят последние штрихи в интерьер. Гузеева планирует сдавать объект в аренду — она призналась, что сама не станет приезжать на Бали чаще раза в год.

Ранее блогер Айза-Лилуна Ай (Анохина), бывшая жена российского рэпера Гуфа, раскрыла стоимость своего дома на Бали. По ее словам, строительство обошлось в 100 тысяч долларов.