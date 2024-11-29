Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 29 ноября 2024Экономика

Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали

Лариса Гузеева купила виллу на Бали за $127 тысяч
Александра Качан (Редактор)

Кадр: @_larisa_guzeeva_

Российская телеведущая Лариса Гузеева купила виллу на Бали с видом на океан. Об этом звезда рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гузеева опубликовала видео, на которых можно увидеть общий бассейн, которым могут пользоваться владельцы соседних вилл, и фасад виллы самой телеведущей. Объект оформлен в светлых тонах, основной цвет — белый.

Новая вилла обошлась Гузеевой в 127 тысяч долларов (примерно 14 миллионов рублей). Она расположена в недавно построенном комплексе, сейчас рабочие вносят последние штрихи в интерьер. Гузеева планирует сдавать объект в аренду — она призналась, что сама не станет приезжать на Бали чаще раза в год.

Ранее блогер Айза-Лилуна Ай (Анохина), бывшая жена российского рэпера Гуфа, раскрыла стоимость своего дома на Бали. По ее словам, строительство обошлось в 100 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Экс-солистка «Серебра» снялась в облегающем топе без бюстгальтера для зарубежного бренда

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше