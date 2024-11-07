Айза раскрыла стоимость дома на Бали

Айза рассказала, что построила дом на Бали за 100 тысяч долларов

Певица, дизайнер, блогер и экс-жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) сообщила, что построила свой первый дом на индонезийском острове Бали за 100 тысяч долларов (около 9,8 миллиона рублей по текущему курсу). Соответствующую сумму она раскрыла в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Айза призналась, что первое время после переезда на Бали в 2021 году ей приходилось снимать виллу за девять тысяч долларов в месяц. При этом она рассказала, что в арендном доме было две тесных спальни без шкафов, открытая гостиная и кухня, а также небольшой бассейн. «Я поняла, что так долго я не проживу и что я просто останусь без денег через пару недель! Плюс мои дети (особенно Сэм) с трудом меняют место жительства. Для него это шок. И я решила, что я обязана обеспечить детям комфорт!» — разоткровенничалась блогер.

В результате звезда арендовала земельный участок на Бали и построила на нем дом без бассейна за 100 тысяч долларов. «Это пипец как дешево! Я совершила сотни ошибок, перезнакомилась с сотнями людей и познала мир строительства от и до, точнее, его теневую сторону», — призналась Айза. Она добавила, что планирует сдавать дом за 3,5-4,5 тысячи долларов в месяц (около 343-441 тысячи рублей в месяц).

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