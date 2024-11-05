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13:45, 5 ноября 2024Экономика

Стас Барецкий захотел превратить дом известного певца в ритуальный магазин

Шоумен Барецкий хочет купить дом Юрия Антонова и сделать там ритуальный магазин
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Стас Барецкий

Стас Барецкий. Фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ

Шоумен Стас Барецкий захотел купить подмосковный дом народного артиста России Юрия Антонова. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Я решил скупить всю недвижимость у этих богачей, которые раньше были богачами, а сейчас немного просели. Недвижимость в аренду сложно им сдавать. Сами понимаете, кто будет снимать? А я все это буду скупать. Сейчас как раз хочу купить дом Юрия Антонова», — рассказал Барецкий.

Шоумен планирует сделать из недвижимости ритуальный магазин, а также бесплатно кормить там знаменитостей, которые жалуются на низкие заработки — например, по его словам, продюсера Иосифа Пригожина. «Мне не жалко, но в обмен на недвижку, пусть отписывают на меня свою недвижимость», — заключил Барецкий.

Ранее Барецкому приписывали покупку замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в деревне Грязь. Сообщалось, что якобы шоумен заплатил за особняк 450 миллионов рублей. Однако позже новость опровергли.

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