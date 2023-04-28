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15:49, 28 апреля 2023Среда обитания

Новость о покупке замка Пугачевой и Галкина Стасом Барецким опровергли

Telegram-канал Mash опроверг новость о покупке Стасом Барецким замка Пугачевой и Галкина

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Cкандальный шоумен Стас Барецкий не покупал замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в деревне Грязь. Новость о смене владельца опроверг Telegram-канал Mash.

Стало известно, что на данный момент недвижимость по-прежнему принадлежит знаменитостям. По документам, владельцем замка почти в три тысячи квадратных метров является Галкин. В последнее время с объектом не проводили сделок.

По словам соседей, в доме работает прежний персонал, внешний облик строения не меняли. Представители Telegram-канала Mash позвонили Барецкому с просьбой прокомментировать информацию, однако он не ответил на звонок.

Ранее сообщалось, что Барецкий заплатил за замок 450 миллионов рублей. Тогда он заявил, что знаменитости нуждались в деньгах, из-за чего торопились провести сделку. Переговоры якобы проходили в Израиле и Прибалтике.

Нина Ташевская
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