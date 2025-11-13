Экономика
14:30, 13 ноября 2025Экономика

Гузеева ответила на обвинение в мошенничестве с виллами

Гузеева ответила на обвинение в мошенничестве и заявила, что не получила виллу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Российская телеведущая Лариса Гузеева впервые ответила на обвинения в мошенничестве с продажей вилл на Бали. Она заявила, что тоже не получила купленный объект, об этом пишет Telegram-канал «112».

Гузеева отметила, что помимо нее многие блогеры рекламировали компанию застройщика Сергея Домогацкого, который оказался мошенником. Телеведущая подчеркнула, что к ней не может быть претензий. «Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — заявила она.

Гузееву обвинили в мошенничестве в конце июня. Одна из жертв заявила, что решилась на покупку виллы у Домогацкого после рекламы с участием телеведущей, где та подписывает контракт с застройщиком. Женщина заплатила 200 тысяч долларов, но так и не получила жилье. Домогацкий прекратил стройку и отказался возвращать деньги покупательнице.

Ранее стало известно, что полиция Индонезии проверит Гузееву из-за ее сотрудничества с Домогацким.

