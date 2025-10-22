Гузееву проверят на мошенничество

Полиция Индонезии проверит Гузееву на мошенничество из-за рекламы вилл на Бали

Полиция Индонезии проверит известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву на мошенничество из-за ее сотрудничества с недобросовестным застройщиком Сергеем Домогацким, обманувшим купивших у него виллы на Бали людей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что проверку проведут также и в отношении Домогацкого. Отмечается, что с заявлениями в Национальную полицию Индонезии (SPKT) обратились около 10 человек, пострадавших от действий предпринимателя. По данным Mash, на Домогацкого пожаловались граждане России, Украины, Белоруссии и Франции.

Издание добавило, что общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составила более 31 миллиарда индонезийских рупий (более 152 миллионов рублей по нынешнему курсу). По данным индонезийской полиции, застройщик, в частности, продавал одну виллу нескольким людям одновременно. «Деньги [за дом] внес один, а документы оформили на другого. Были и те, кто перевел крупные суммы за несуществующие проекты, — стройка так и не начиналась», — говорится в сообщении.

В конце июня стало известно, что Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Одна из жертв заявила, что увидела рекламу недвижимости с участием актрисы и решила приобрести дом на острове. Женщина заплатила 200 тысяч долларов, однако жилье так и не получила. Домогацкий, услуги которого рекламировала Гузеева, прекратил стройку и отказался возвращать деньги покупательнице, а также не предоставил ей необходимые документы.