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15:50, 15 июня 2026Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о позиции Белоруссии по Украине

Лавров: Россия с пониманием относится к подходу Белоруссии по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия с пониманием относится к подходу Белоруссии по неучастию в конфликте на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Минск, передает Sputnik в Telegram-канале.

«Если ее хотят туда втянуть, на это [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] тоже уже отвечал: мало не покажется», — указал дипломат.

31 мая Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на территории Украины. По его словам, украинские войска не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. Однако президент Белоруссии указал, что Минск и Киев к конфликту толкают европейские политики.

Таким образом он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Белоруссия якобы готовит нападение на Киевскую и Черниговскую области. Глава государства назвал эти слухи «трепом».

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