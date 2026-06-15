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15:50, 15 июня 2026Ценности

Сыгравший Гену Букина в «Счастливы вместе» актер неожиданно сменил имидж

Российский актер Виктор Логинов с длинными волосами появился на фестивале «Евразия» в Сочи
Мария Винар

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский актер и телеведущий Виктор Логинов неожиданно сменил имидж. Об этом сообщает Starhit.

51-летний артист, который сыграл продавца обуви Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», привлек внимание журналистов на красной дорожке фестиваля «Евразия» в Сочи. Он появился перед камерами с длинными прядями и бородой.

В разговоре с репортерами знаменитость объяснила свое кардинальное преображение. «Да я просто волосы не стригу. Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть — я полысею», — признался Логинов.

В мае российская актриса театра, кино и телевидения Анна Снаткина также кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети.

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