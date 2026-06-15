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15:54, 15 июня 2026Бывший СССР

Зеленский обратился к Западу с просьбой после массированного удара России по Киеву

Зеленский призвал Запад помочь Украине и передать оружие после удара ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад помочь Украине и передать больше вооружений после ответного массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным», — написал он.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по целям в нескольких городах Украины. Сообщалось, что при отражении ударов пострадала Киево-Печерская лавра, где горела крыша Успенского собора. Минобороны России отметило, что в лавру попала ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Наши [российские военнослужащие] ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас», — подчеркнул депутат Госдумы Андрей Колесник.

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