Зеленский обратился к Западу с просьбой после массированного удара России по Киеву

Зеленский призвал Запад помочь Украине и передать оружие после удара ВС РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад помочь Украине и передать больше вооружений после ответного массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным», — написал он.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по целям в нескольких городах Украины. Сообщалось, что при отражении ударов пострадала Киево-Печерская лавра, где горела крыша Успенского собора. Минобороны России отметило, что в лавру попала ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Наши [российские военнослужащие] ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас», — подчеркнул депутат Госдумы Андрей Колесник.