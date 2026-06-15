Испанцы откажутся от премиальных за ЧМ-2026 в одном случае

Сборная Испании откажется от премиальных за ЧМ-2026, если вылетит раньше 1/4 финала

Стало известно, в каком случае сборная Испании откажется от премиальных за ЧМ-2026. Об этом сообщает Actu Foot.

Испанцы откажутся от премиальных, если вылетят раньше 1/4 финала. Такое же решение они приняли два года назад на Евро-2024. Тогда испанская сборная стала сильнейшей на турнире.

Сборная Испании выступает на ЧМ-2026 в одной группе с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Турнир для нее начнется 15 июня матчем с Кабо-Верде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная Туниса уволит Сабри Лямуши с поста главного тренера после поражения в первом матче чемпионата мира от команды Швеции. Тунисцы проиграли скандинавской команде со счетом 1:5.