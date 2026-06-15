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15:47, 15 июня 2026Экономика

Нефть резко подешевела на фоне новостей о соглашении США и Ирана

Нефть сорта Brent подешевела более чем на 5 % на фоне новостей о соглашении США и Ирана
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Oscar Martinez / Reuters

Мировые цены на нефть резко перешли к снижению на фоне новостей о соглашении США и Ирана завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что соглашение по поводу мирной сделки с Ираном будет подписано в пятницу, 19 июня. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через логистическую артерию.

На фоне этих новостей сырье подешевело — цена августовских фьючерсов на эталонный сорт североморской нефти Brent на торгах снизилась до 82,94 доллара за баррель. В сравнении с закрытием предыдущих торгов она сократилась на 4,39 доллара (минус 5,03 процента). Июльские контракты на поставку техасской нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на 4,56 доллара (минус 5,37 процента), до 80,32 доллара за баррель.

Как заявил ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, если США и Иран договорятся об окончании боевых действий, стоимость нефти может опуститься и до 70 долларов за баррель. Причиной такого снижения может стать разблокировка трафика через Ормузский пролив.

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