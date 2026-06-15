Влияние соглашения США и Ирана на стоимость нефти оценили

Аналитик Соболев: Соглашение между США и Ираном может опустить стоимость нефти до $70

Если США и Иран договорятся об окончании боевых действий, стоимость нефти может опуститься. Влияние соглашения оценил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, его слова приводит RT.

Одним из первых о предварительной договоренности с Ираном по поводу мирной сделки объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Соглашение, уточнил он, будет подписано в пятницу, 19 июня. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через логистическую артерию.

По мнению аналитика, соответствующий договор может привести к снижению стоимости нефти до 70 долларов за баррель ввиду разблокировки трафика через Ормузский пролив.

«Тогда торги по августовским контрактам нефти марки Brent могут сместиться в диапазон 70-90 долларов за баррель», — рассказал Соболев.

Как отмечают источники Reuters из ближневосточной страны, представители Ирана и США предварительно договорились по ключевым экономическим условиям заключения мирной сделки. Соглашение включит в себя ряд важных для Ирана экономических пунктов, в частности, отмену американских нефтяных санкций на неопределенный срок, отказ США от ввода новых ограничений до достижения окончательной договоренности по мирной сделке.