Лавров ответил на вопрос об окончании украинского конфликта в 2026 году

Лавров призвал не гадать о сроках окончания конфликта на Украине

Не стоит гадать о сроках окончания конфликта на Украине в условиях саботажа договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о возможности окончания украинского конфликта в 2026 году. Ответ размещен на сайте ведомства.

«Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент [России Владимир] Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски», — ответил дипломат на вопрос журналистов.

По словам министра иностранных дел РФ, в таких условиях все будет решаться на линии фронта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок завершения конфликтов на Украине и в Иране. Он заявил, что это может произойти уже в 2026 году.