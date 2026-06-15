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15:48, 15 июня 2026Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос об окончании украинского конфликта в 2026 году

Лавров призвал не гадать о сроках окончания конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Не стоит гадать о сроках окончания конфликта на Украине в условиях саботажа договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о возможности окончания украинского конфликта в 2026 году. Ответ размещен на сайте ведомства.

«Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент [России Владимир] Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски», — ответил дипломат на вопрос журналистов.

По словам министра иностранных дел РФ, в таких условиях все будет решаться на линии фронта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок завершения конфликтов на Украине и в Иране. Он заявил, что это может произойти уже в 2026 году.

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