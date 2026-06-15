Лукашенко сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения проблем

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным для обсуждения проблемных вопросов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

«Почти ежедневно [общаемся]. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются», — уточнил Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал об их с Путиным соглашении. По его словам, если решить какой-то вопрос правительствам государств не получается, это переходит во внимание президентов.

Ранее Лукашенко назвал срок завершения конфликтов на Украине и в Иране. Он заявил, что это может произойти уже в 2026 году.

