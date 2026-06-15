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15:49, 15 июня 2026Мир

Кандидат в президенты Франции назвал условие отправки войск на Украину

Барделла: Французские военные могут оказаться на Украине только в качестве миротворцев ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Французские военные могут оказаться на Украине только в качестве миротворцев после заключения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил в интервью Politico лидер французской правой партии «Национальное объединение» и потенциальный кандидат на пост президента Франции на выборах 2027 года Жордан Барделла.

«Мы против [отправки войск на Украину]. Мы согласились бы направить солдат только в качестве миротворцев ООН после заключения соглашения о прекращении огня», — сказал он.

Барделла добавил, что в случае его избрания на президентский пост приоритетными задачами его политики по Украине будут достижение прекращения огня и обеспечение гарантий безопасности, которые «позволили бы Украине защищать свои границы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время они делают ставку на продолжение боевых действий, а не на продвижение переговорного процесса.

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