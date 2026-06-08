Мужчина напал на женщину и ребенка на пляже Европы и попытался расстаться с жизнью

The Olive Press: Британский турист напал на женщину и ребенка на пляже в Бенидорме

Британский турист напал на женщину и ребенка на пляже популярного курорта Европы, испанского Бенидорма, а потом попытался расстаться с жизнью. Подробностями истории поделился портал The Olive Press.

По данным издания, сначала 44-летний мужчина, имя которого не раскрывается, начал погружать голову 34-летней норвежки, купавшейся вместе со своим молодым человеком, под воду. Ей удалось спастись после вмешательства других отдыхающих.

Выйдя из воды, британец столкнулся с пятилетним мальчиком, сыном испанской пары. Злоумышленник схватил его за шею и зарыл его голову в песок. Очевидцы бросились на помощь ребенку, а британца обезвредил спасатель.

На место прибыли стражи правопорядка, мужчину арестовали. В полицейской машине он продолжил вести себя агрессивно, бил и пинал правоохранителей. Позже британца доставили в больницу для обследования, чтобы выяснить, принимал ли он наркотики.

Ранее на этом же курорте Испании двое туристов из Великобритании захотели заработать на инсценировке похищения и были арестованы. Они потребовали от родственника выкуп в размере 725 фунтов стерлингов (около 75 тысяч рублей).

