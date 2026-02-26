Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:11, 26 февраля 2026Путешествия

Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

Daily Mail: Туристов арестовали за инсценирование похищения в Испании
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

Двое туристов из Великобритании захотели заработать на инсценировке похищения и были арестованы в городе Бенидорм (Испания). Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что родственнику одного из злоумышленников пришло видео, на котором подозреваемый угрожает лишить жизни другого ножом. Семья быстро отреагировала на произошедшее и обратилась в полицию страны Европы. Полиция Коста-Бланки приостановила другие расследования и потребовала подкрепление после получения информации от Интерпола.

Материалы по теме:
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Правоохранители тщательно подготовили рейд на отель, но, прибыв в него, увидели, как предполагаемая жертва отдыхала с «похитителем» на территории гостиницы. Сообщается, что британцы в возрасте 51 года и 37 лет потребовали от родственника выкуп в размере 725 фунтов (около 75 тысяч рублей) с целью быстрого заработка. Известно, что за нарушение работы полиции им грозят тюрьма и крупный штраф.

Ранее женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Венгрия выдвинула требование ЕС из-за Украины

    США накрыло дефицитом важнейших ресурсов

    На Западе признали неспособность Украины скрыть факт проигрыша

    Россиянам назвали эффективный способ снизить риск деменции

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok