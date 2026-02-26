Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

Daily Mail: Туристов арестовали за инсценирование похищения в Испании

Двое туристов из Великобритании захотели заработать на инсценировке похищения и были арестованы в городе Бенидорм (Испания). Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что родственнику одного из злоумышленников пришло видео, на котором подозреваемый угрожает лишить жизни другого ножом. Семья быстро отреагировала на произошедшее и обратилась в полицию страны Европы. Полиция Коста-Бланки приостановила другие расследования и потребовала подкрепление после получения информации от Интерпола.

Правоохранители тщательно подготовили рейд на отель, но, прибыв в него, увидели, как предполагаемая жертва отдыхала с «похитителем» на территории гостиницы. Сообщается, что британцы в возрасте 51 года и 37 лет потребовали от родственника выкуп в размере 725 фунтов (около 75 тысяч рублей) с целью быстрого заработка. Известно, что за нарушение работы полиции им грозят тюрьма и крупный штраф.

