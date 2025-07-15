Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:13, 15 июля 2025Путешествия

Женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете ради срыва побега сына с любовницей

Женщина сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Женщина в Бангладеш инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Мужчина по имени Имон собирался улететь из Дакки в Катманду вместе с возлюбленной рейсом Biman Bangladesh Airlines. Мать изменщика и его жена узнали об этом плане и решили ему помешать. По совету друга Имона они сообщили в диспетчерскую службу, что в самолете заложена бомба, и сорвали вылет.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли. В ходе расследования правоохранители узнали, кто стоит за ложным сообщением, и арестовали обеих женщин и их знакомого. Не уточняется, смог ли мужчина в итоге попасть в Непал.

Ранее пилоты American Airlines развернули самолет из-за сообщения в телефоне пассажира. Послание состояло из трех букв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали требования Трампа в разговоре с Зеленским

    Тяжело раненый боец СВО почти 20 месяцев добивался выплат

    Малолетние брат и сестра угнали машину и протаранили патрульный автомобиль

    В Госдуме похвалили Благовещенск за запрет самокатов

    В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Трампа

    Женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете ради срыва побега сына с любовницей

    МИД России назвал угрозы Трампа ввести пошлины странными

    Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России

    В Евросоюзе захотели отменить безвизовый режим с Грузией

    В Кремле рассказали о влиянии ухода Умерова на переговорный процесс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости