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07:30, 7 июля 2025Путешествия

Пилоты развернули самолет в небе из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира

Рейс American Airlines был сорван из-за сообщения RIP в телефоне пассажира
Алина Черненко

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Рейс авиакомпании American Airlines был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира. Подробностями истории поделилось издание Primera Hora.

Уточняется, что инцидент произошел 3 июля на рейсе из Пуэрто-Рико в Даллас, штат Техас. Примерно через полчаса после взлета одна из пассажирок самолета увидела в телефоне попутчика сообщение с аббревиатурой RIP («Покойся с миром»). Она расценила это как угрозу взрыва и доложила о произошедшем бортпроводнику. В итоге пилотам пришлось развернуть лайнер в небе и вернуться в аэропорт вылета.

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После приземления сотрудники службы безопасности аэропорта досмотрели самолет и допросили пассажира, на телефон которого пришло вызвавшее подозрение попутчицы сообщение. Выяснилось, что в нем содержалось выражение соболезнований в связи с недавней кончиной члена семьи путешественника.

В письменном заявлении авиакомпании говорится, что пилоты активировали установленный протокол безопасности для таких случаев и прервали полет.

Ранее аэропорт курортного острова Европы объявил чрезвычайное положение из-за записки в самолете. В ней сообщалось о заложенной бомбе на борту.

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