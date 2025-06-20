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14:02, 20 июня 2025Путешествия

Аэропорт объявил чрезвычайное положение из-за записки в самолете

CW: Самолет авиакомпании TUI вынужденно сел на острове Лансароте из-за записки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Frank Härtelt / Wikimedia

Аэропорт курортного острова Европы объявил чрезвычайное положение после сообщения о бомбе на борту самолета. Об этом сообщает издание Canarian Weekly (CW).

Утром 19 июня в аэропорту острова Лансароте имени Сесарса Манрике, Испания, вынужденно сел борт авиакомпании TUI, следовавший рейсом BY6422 из Кардиффа, Великобритания, на Канарские острова. Всех пассажиров самолета экстренно эвакуировали и отправили на проверку багажа, а лайнер осмотрели группа пожарных и специалисты по обезвреживанию бомб (TEDAX).

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По данным Daily Mail, тревогу поднял член экипажа, который нашел записку в туалете — в ней сообщалось о заложенной бомбе на борту. После этого на сопровождение самолета до аэродрома отправили два португальских истребителя F-16M.

Однако во время досмотра судна в воздушной гавани взрывное устройство найдено не было ― угроза оказалась ложной. Экипаж принял решение продолжить путь в аэропорт назначения.

Ранее мужчина, опаздывающий на рейс, позвонил в аэропорт и заявил, что в самолете заложена бомба. Он понадеялся, что задержки рейсов из-за проверок помогут ему успеть попасть на борт.

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