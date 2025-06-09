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14:04, 9 июня 2025Путешествия

Опаздывающий на рейс мужчина сообщил об угрозе взрыва самолета в США

AP: Опаздывающий на рейс в Лос-Анджелес мужчина сообщил о бомбе в самолете
Алина Черненко

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажир, опаздывающий на рейс авиакомпании Spirit Airlines из Детройта в Лос-Анджелес, США, сообщил об угрозе взрыва. Об этом пишет AP News.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 5 июня, в аэропорту округа Детройт Метрополитен. 23-летний мужчина позвонил в воздушную гавань и заявил, что в самолете заложена бомба. По данным источника, он надеялся, что задержка рейса поможет ему успеть попасть на борт.

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Из-за ложной угрозы всех пассажиров высадили, допросили и повторно проверили, а лайнер вылетел в точку назначения только через шесть часов. Злоумышленника арестовали в этот же день, когда он вернулся в аэропорт, чтобы сесть на другой рейс.

«Подобные угрозы подрывают наше коллективное чувство безопасности и тратят ценные ресурсы правоохранительных органов», — заявил прокурор США Джером Горгон-младший.

В мае самолет другой американской авиакомпании, United Airlines, развернулся в небе из-за послания с угрозой взрыва. Его оставил неизвестный на зеркале в туалете.

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