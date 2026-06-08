ЦБ изменил курсы валют

Центробанк понизил курс доллара на 20 копеек

Центральный банк изменил официальные курсы валют на вторник, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ понизил курс доллара на 20 копеек. Стоимость американской валюты изменилась с 73,46 до 73,26 рубля.

Официальный курс юаня на вторник составит 10,78 рубля. Днем ранее стоимость китайской валюты составляла 10,85 рубля.

Также за сутки опустилась стоимость евро. Курс валюты изменили с 85,55 до 85,27 рубля.

Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев предположил, что до середины июня доллар будет колебаться в пределах 71–75 рублей. По словам эксперта, увеличение Минфином объемов покупки иностранной валюты замедлило тренд укрепления рубля, наметившийся в начале сезона. Новый виток может начаться после решения Банка России по ключевой ставке 19 июня.

По мнению главы российского Минфина Антона Силуанова, одной из главных причин затяжного укрепления рубля стало снижение интервенций ведомства на валютном рынке в рамках бюджетного правила. В настоящее время стране нужны дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать стремительно растущий дефицит федерального бюджета. На этом фоне Минфин считает целесообразным возвращение к политике более предсказуемого курса рубля, пояснил Силуанов.