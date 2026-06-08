Назван диапазон курса доллара к середине июня

Соболев: До середины июня доллар будет колебаться в диапазоне 71-75 рублей

До середины июня доллар будет колебаться в пределах 71-75 рублей. Такой диапазон назвал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, его цитирует RT.

По словам эксперта, увеличение Минфином объемов покупки иностранной валюты замедлило тренд укрепления рубля, наметившийся в начале сезона. Новый виток может начаться после решения Банка России по ключевой ставке 19 июня.

«Регулятор может начать решительнее смягчать денежно-кредитные условия, что, вероятно, ослабит позиции российской валюты, сбалансировав рынок в новом налоговом периоде», — объяснил Соболев.

Курс европейской валюты в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 81,5—86,5 рубля — он будет зависеть от стоимости евро к юаню и стоимости китайской валюты в рублях.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал одной из главных причин затяжного укрепления рубля снижение интервенций ведомства на валютном рынке в рамках бюджетного правила. В настоящее время стране нужны дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать стремительно растущий дефицит федерального бюджета. На этом фоне Минфин считает целесообразным возвращение к политике более предсказуемого курса рубля, пояснил Силуанов.