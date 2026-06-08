На Западе оценили новые «глаза» ЗРПК «Тунгуска»

AR: Новая оптическая станция ЗРПК «Тунгуска-М1» повысит эффективность комплекса

Новая оптико-электронная станция (ОЭС), которую получили модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Тунгуска-М1», повысит эффективность работы. Обновленную машину оценило западное издание Army Recognition (AR).

Отмечается, что усовершенствованная «Тунгуска» Вооруженных сил России получила новые «глаза» с тепловизионной системой производства НТЦ «Элинс». «Новый пакет датчиков обеспечивает "Тунгуске-М1" более широкие возможности пассивного обнаружения и слежения, снижая зависимость от радиолокационного излучения, которое может сделать машины ПВО уязвимыми для ответного огня», — говорится в материале.

Автор отметил, что наличие ракет и пушек калибра 30 миллиметров обеспечивает «Тунгуске» более гибкую защиту от беспилотников, вертолетов и других низколетящих целей.

Ранее в июне Министерство обороны России сообщило, что расчет «Тунгуски-М1» группировки войск «Центр» поразил более 30 дронов противника в ходе боевого дежурства на добропольском направлении СВО.