Французского певца арестовали по делу об изнасилованиях

Французского певца Патрика Брюэля арестовали по обвинению в нескольких эпизодах насилия

Известного французского певца Патрика Брюэля задержали по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает BFMTV.

По информации источника, артиста взяли под стражу 8 июня. Известно, что его подозревают в трех эпизодах насилия, по которым уже начато официальное расследование. На какой срок Брюэль останется под арестом, неизвестно. Сообщается о жалобах двух женщин, они обвиняли Патрика в сексуальном насилии и попытке изнасилования. Еще одна жалоба была написана французской телеведущей Флави Фламан.

Всего Брюэля обвинили в сексуальном насилии около тридцати женщин. Иски поступили в суд по инцидентам, которые произошли между 1991 и 2015 годами.

Ранее американского актера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. В США уже выдали ордер на арест артиста.