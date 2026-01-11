Обладателя «Эмми» обвинили в сексуальном насилии над детьми

Американского актера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. В США уже выдали ордер на арест артиста, пишет газета The New York Times.
«В пятницу судья в Нью-Мексико выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми», — сказано в материале. Уточняется, что речь идет о домогательствах до двух мальчиков, которые были коллегами Басфилда по съемочной площадке.
Расследование в отношении актера началось еще в 2024 году — тогда в полицию обратился врач одной из больниц, запросив расследование случаев сексуального насилия. По его версии, мальчиков склоняли к сексуальным действиям. Детей допросили, они сообщили, что Басфилд «прикасался к ним неподобающим образом».
Тимоти Басфилд сыграл в сериалах «Закон и порядок», «Западное крыло» и «Тридцать-с-чем-то».
