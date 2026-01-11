Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:42, 11 января 2026Культура

Обладателя «Эмми» обвинили в сексуальном насилии над детьми

Актера Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американского актера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. В США уже выдали ордер на арест артиста, пишет газета The New York Times.

«В пятницу судья в Нью-Мексико выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми», — сказано в материале. Уточняется, что речь идет о домогательствах до двух мальчиков, которые были коллегами Басфилда по съемочной площадке.

Расследование в отношении актера началось еще в 2024 году — тогда в полицию обратился врач одной из больниц, запросив расследование случаев сексуального насилия. По его версии, мальчиков склоняли к сексуальным действиям. Детей допросили, они сообщили, что Басфилд «прикасался к ним неподобающим образом».

Тимоти Басфилд сыграл в сериалах «Закон и порядок», «Западное крыло» и «Тридцать-с-чем-то».

Ранее американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», оштрафовали за попытку снять проститутку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

    В Москве усилили уборку из-за надвигающегося циклона

    Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

    ВСУ пожаловались на проблемы с немецкими дронами на поле боя

    В Британии раскрыли подробности производства новых дальнобойных ракет для Киева

    Украинец решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму

    Юрист предупредил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok