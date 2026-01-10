Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:50, 10 января 2026Культура

Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции

Звезду фильма «Один дома» Стерна оштрафовали за попытку снять проститутку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дэниел Стерн

Дэниел Стерн. Кадр: фильм «Один дома»

Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», оштрафовали на попытку снять проститутку. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, инцидент произошел 10 декабря 2025 года, прямо в разгар рождественских праздников. 68-летний звезда франшизы находился в отеле в Камарило в штате Калифорния (США) и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В его планы вмешалась полиция.

Стерна обвинили в склонении к проституции. Ему выписали штраф.

Ранее звезда «Один дома» — актер Девин Рэтрей — признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Его приговорили к трехлетнему испытательному сроку и обязали пройти специальную программу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Адвокат Лурье раскрыла подробности о нарушениях сроков передачи квартиры Долиной

    Стало известно о тайных проектах страны НАТО по размещению ядерного оружия

    На Западе сделали заявление после удара «Орешником» по Украине

    Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции

    В США в очередной раз убедились в невозможности перехвата «Орешника»

    Обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов попала на видео

    В Европе ответили на призыв начать диалог с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok