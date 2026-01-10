Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции

Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», оштрафовали на попытку снять проститутку. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, инцидент произошел 10 декабря 2025 года, прямо в разгар рождественских праздников. 68-летний звезда франшизы находился в отеле в Камарило в штате Калифорния (США) и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В его планы вмешалась полиция.

Стерна обвинили в склонении к проституции. Ему выписали штраф.

Ранее звезда «Один дома» — актер Девин Рэтрей — признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Его приговорили к трехлетнему испытательному сроку и обязали пройти специальную программу.