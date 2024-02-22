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16:23, 22 февраля 2024Культура

Звезда фильма «Один дома» признал себя виновным в домашнем насилии

Звезда фильма «Один дома» Девин Рэтрей признал себя виновным в домашнем насилии

Фото: John Parra / Getty Images

Актер и звезда серии фильмов «Один дома» Девин Рэтрей признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артиста, известного по роли Базза Маккалистера, приговорили к трехлетнему испытательному сроку, а также обязали пройти специальную программу для обвиненных в насилии и сдать тесты на употребление алкоголя и наркотических веществ.

В декабре 2021 года актера обвинили в домашнем насилии и нанесении побоев, после чего арестовали. Его бывшая возлюбленная заявляла, что Рэтрей, будучи в нетрезвом состоянии, набросился на нее в гостиничном номере, а также принялся избивать и душить. Пострадавшей удалось убежать из комнаты, а позже она обратилась в полицию.

Тогда звезду фильма «Один дома», который на тот момент отрицал свою вину, отпустили под залог в размере 25 тысяч долларов.

В январе 2024 года сообщалось, что Девин Рэтрей попал в больницу в критическом состоянии. Это произошло в преддверии суда по делу о домашнем насилии. Дата слушания была перенесена.

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      Анастасия Астахова
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