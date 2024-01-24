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12:22, 24 января 2024Культура

Звезда фильма «Один дома» попал в больницу в критическом состоянии

TMZ: актер Девин Рэтрей попал в больницу в критическом состоянии

Фото: Brent N. Clarke / Invision / AP

Актер и звезда серии фильмов «Один дома» Девин Рэтрей попал в больницу в критическом состоянии. Об этом пишет TMZ.

На данный момент актера, известного по роли Базза Маккалистера, уже выписали из больницы Нью-Йорка, США, он вернулся домой, где отдыхает по предписанию врача. Причина госпитализации 47-летнего мужчины не уточняется.

По данным портала, это произошло в преддверии суда по делу о домашнем насилии, фигурантом которого является Рэтрей. Отмечается, что дата слушания была перенесена.

Ранее сообщалось, что американскому актеру Кену Хадсону Кэмпбеллу, известному по роли Санта-Клауса в фильме «Один дома», предстоит перенести операцию по удалению части челюсти с последующей ее реконструкцией.

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      Варвара Кошечкина
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